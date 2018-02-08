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Центр детского творчества построят в деревне Сосенки в «новой Москве»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Центр детского творчества появится в деревне Сосенки в Троицком и Новомосковском автономном округе (ТиНАО).

Об этом решении градостроительной земельной комиссии под руководством мэра Москвы Сергея Собянина стало известно в четверг, 8 февраля.

Здание высотой 35 м и площадью  6 тыс. кв. м построят по адресу: деревня Сосенки, дом 134, сообщает сетевое издание m24.ru.

Проект вынесут на публичные слушания.

3 февраля портал iz.ru рассказал о том, что ввод в эксплуатацию Московских центральных диаметров (МЦД), так называемого наземного метро, будет проходить удобным для москвичей образом и не повлияет на движение другого транспорта.

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