Центр детского творчества построят в деревне Сосенки в «новой Москве»
Центр детского творчества появится в деревне Сосенки в Троицком и Новомосковском автономном округе (ТиНАО).
Об этом решении градостроительной земельной комиссии под руководством мэра Москвы Сергея Собянина стало известно в четверг, 8 февраля.
Здание высотой 35 м и площадью 6 тыс. кв. м построят по адресу: деревня Сосенки, дом 134, сообщает сетевое издание m24.ru.
Проект вынесут на публичные слушания.
3 февраля портал iz.ru рассказал о том, что ввод в эксплуатацию Московских центральных диаметров (МЦД), так называемого наземного метро, будет проходить удобным для москвичей образом и не повлияет на движение другого транспорта.