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Роспотребнадзор предупредил о вспышке скарлатины в Великобритании

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Роспотребнадзор напомнил российским туристам о вспышке скарлатины в Англии и Уэльсе.

«Министерство здравоохранения Англии проинформировало о разрастании за последние три недели вспышки скарлатины и о почти двойном увеличении числа заболевших с начала текущего года. Только за одни выходные в Англии и Уэльсе зарегистрировано 735 случаев скарлатины», — сообщили в среду в российском ведомстве, добавив, что рост случаев заболевания в регионе наблюдается с 2015 года.

Скарлатина — инфекционная болезнь, которая проявляется в основном повышением температуры, воспалением и кожной сыпью. Заболевание переносится воздушно-капельным путем или через вещи больного. 

Ранее Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации о том, как сохранить здоровье в Масленицу.

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