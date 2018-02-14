Роспотребнадзор предупредил о вспышке скарлатины в Великобритании

Роспотребнадзор напомнил российским туристам о вспышке скарлатины в Англии и Уэльсе.

«Министерство здравоохранения Англии проинформировало о разрастании за последние три недели вспышки скарлатины и о почти двойном увеличении числа заболевших с начала текущего года. Только за одни выходные в Англии и Уэльсе зарегистрировано 735 случаев скарлатины», — сообщили в среду в российском ведомстве, добавив, что рост случаев заболевания в регионе наблюдается с 2015 года.

Скарлатина — инфекционная болезнь, которая проявляется в основном повышением температуры, воспалением и кожной сыпью. Заболевание переносится воздушно-капельным путем или через вещи больного.

Ранее Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации о том, как сохранить здоровье в Масленицу.