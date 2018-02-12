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Роспотребнадзор дал советы по сохранению здоровья в Масленицу

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации о том, как сохранить здоровье в Масленицу.

Памятка об этом вышла на сайте организации в понедельник, 12 февраля.

При выборе готовых к употреблению блинов и блинчиков с различными начинками (творог, мясной фарш, овощные начинки) либо без начинки в предприятиях торговли необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности, говорится в сообщении ведомства.

В идеале блины должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено.

При этом, если блины покупаются в торговых точках, нужно приглядеться к тому, как там соблюдают правила гигиены.

Ведомство также советует чередовать жирную еду с сырыми овощами и не злоупотреблять алкоголем.

31 декабря Роспотребнадзор дал советы по подготовке к встрече Нового года. Так, рекомендовалось серьезно отнестись к покупке продуктов питания: не приобретать еду с рук, особенно продукты домашнего производства, обращать внимание на условия реализации и срок годности.

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