Роспотребнадзор рекомендовал москвичам не переедать блинов на Масленицу

Жителям столицы советуют не есть очень много блинов на Масленой неделе и не злоупотреблять алкоголем.

«Роспотребнадзор рекомендовал не переедать блинов на Масленицу. Также следует внимательно относиться к употреблению алкоголя», — цитирует сообщение Роспотребнадзора агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве также советуют москвичам не покупать блины в местах несанкционированной торговли и помнить о принципах рационального питания.

В этом году Масленая неделя пройдет с 12 по 18 февраля.

Ранее портал iz.ru сообщал, что робот-блинопек приготовит несколько сотен блинов в «Рoбостанции» на ВДНХ в рамках фестиваля «Московская Масленица».