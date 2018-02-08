Робота-блинопека продемонстрируют на ВДНХ на Масленицу

Робот приготовит несколько сотен блинов в «Рoбостанции» на ВДНХ в рамках фестиваля «Московская Масленица».

Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Увидеть необычный агрегат можно будет 17 и 18 февраля в павильоне № 2 на ВДНХ.

Для выпекания блинов робот использует манипуляторы и блинницу. На сковородку машина льет тесто ковшиком, затем переворачивает его по мере готовности.

«Робот Блинoбот был у нас на Масленицу в прошлом году и очень понравился посетителям. В этом году мы научили его делать блины тоньше и печь быстрее», — рассказал директор «Робoстанции» Артур Зархи.

Ранее портал iz.ru писал, что жители и гости Москвы смогут заказать на дом или в офис блины с площадок фестиваля «Московская Масленица».

Фестиваль пройдет в столице с 9 по 18 февраля в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».