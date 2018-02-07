Гости фестиваля «Московская Масленица» попробуют экзотические блины

Для гостей фестиваля «Московская Масленица» приготовят экзотические блины. Об этом рассказали в оргкомитете цикла городских мероприятий «Московские сезоны».

Рестораторы приготовили для москвичей и гостей столицы специальное праздничное меню. На 25 площадках гости смогут попробовать больше 170 видов блинов на пшеничной, рисовой, гречневой, кедровой и черемуховой муке, приготовленные по авторским и народным рецептам. В их числе будут корейские, голландские, сибирские блины с разнообразными сытными и сладкими начинками.

Например, на площади Революции можно будет попробовать голландские блины — паннекокены, цветные блины, вьетнамские блинчики нэм, блин-доги и корейские паровые булочки пянсе, сообщает «ТВ Центр». На Кузнецком Мосту рядом с ЦУМом гостей порадуют традиционными диетическими, картофельными и шоколадными блинами, а также с черной, красной и щучьей икрой. На Манежной площади гостей накормят драниками и пышными оладьями.

Фестиваль «Московская Масленица» стартует в столице 9 февраля и продлится до 18 февраля. Для гостей фестиваля организаторы подготовили около 1,9 тыс. мастер-классов, а также порядка 490 уличных игр и больше 600 театральных, музыкальных и интерактивных представлений.