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Власти Москвы подготовили площадки для празднования Масленицы

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Фото: агенство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
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Фестиваль «Московская Масленица» пройдет в столице с 9 по 18 февраля, рассказал мэр города Сергей Собянин. 

«Зима у нас поздняя, а Масленица — ранняя, поэтому проводы зимы пройдут в сугробах. Надеюсь, это не умалит праздника, не испортит настроения москвичам», — приводит его слова «Интерфакс».

Как пояснил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, в развлекательную программу войдут более 600 театральных, музыкальных и интерактивных программ, 1684 творческих и 226 кулинарных мастер-классов, а также более 490 масленичных игр и забав.

Торговля и общепит на мероприятии будут представлены 175 предприятиями из 22 российских регионов. На площадках фестиваля развернется 66 ресторанов. Также гости праздника смогут попробовать более 170 видов блинов с разными начинками.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в парке Горького 17 и 18 февраля пройдет праздник «Солнцепек». В парке развернется ярмарка, где можно будет приобрести элементы декора, фермерские продукты и поесть блинов.

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