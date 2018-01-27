Собянин рассказал подробности празднования Масленицы в Москве
Представления, ярмарки и праздничные программы в рамках фестиваля «Московская Масленица» пройдут с 9 по 18 февраля. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
10-дневные торжества градоначальник анонсировал в Twitter.
На официальном портале мэра Москвы сообщается, что в рамках фестиваля «Московская Масленица», который пройдет во второй раз, можно будет не только угоститься блинами, но и узнать, как отмечали проводы зимы в разные времена, а также какие масленичные традиции сохраняются в разных регионах России.
Ставший традиционным фестиваль в честь праздника блинов и солнца пройдет на 25 площадках по всему городу.
В 2017 году праздничные мероприятия «Московской Масленицы» посетили более 4,5 млн человек.