Собянин рассказал подробности празднования Масленицы в Москве

Представления, ярмарки и праздничные программы в рамках фестиваля «Московская Масленица» пройдут с 9 по 18 февраля. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

10-дневные торжества градоначальник анонсировал в Twitter.

В этом году #МосковскаяМасленица пройдет с 9 по 18 февраля. Будет интересно и весело. Представления и ярмарки развернутся на центральных площадях, Тверском бульваре, Новом Арбате, в Камергерском переулке и во всех округах столицы. Необычная программа будет в парке #Коломенское. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 27, 2018

На официальном портале мэра Москвы сообщается, что в рамках фестиваля «Московская Масленица», который пройдет во второй раз, можно будет не только угоститься блинами, но и узнать, как отмечали проводы зимы в разные времена, а также какие масленичные традиции сохраняются в разных регионах России.

Ставший традиционным фестиваль в честь праздника блинов и солнца пройдет на 25 площадках по всему городу.

В 2017 году праздничные мероприятия «Московской Масленицы» посетили более 4,5 млн человек.