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Москвичам бесплатно покажут отечественные фильмы на Масленицу

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Фото: Depositphotos.com/agencyby
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Бесплатные показы отечественных фильмов будут проходить в столичной сети кинотеатров «Москино» всю масленичную неделю, сообщили в мэрии Москвы.

«Всю масленичную неделю, с 12 по 18 февраля, можно будет бесплатно смотреть фильмы на большом экране. Среди них «Сибирский цирюльник», «Морозко» и «Варвара-краса, длинная коса», — говорится в сообщении столичных властей.

Жители и гости столицы также смогут бесплатно посмотреть картины «Весна», «Снегурочка», «Ледяная внучка», «Майская ночь, или Утопленница» и «Конек-горбунок». Перед показом зрителям необходимо зарегистрироваться на сайте сети «Москино». 

Ранее подробности о предстоящих масленичных гуляниях в столице рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. 

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