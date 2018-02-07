На фестивале «Московская Масленица» организуют доставку блинов на дом

Жители и гости столицы смогут заказать на дом или в офис блины с площадок фестиваля «Московская Масленица» 9–18 февраля. Об этом сообщил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Мы договорились с рестораторами, поэтому все блины, которые представлены на фестивале, можно будет попробовать у себя дома или где-то на выезде», — приводит его слова «Интерфакс».

Он также отметил, что в этом году в Москве будет организовано 25 площадок фестиваля. В прошлом году их было 14.

Ранее портал iz.ru писал, что гости фестиваля «Московская Масленица» смогут попробовать блины 170 видов, в том числе экзотические.