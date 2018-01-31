Масленичные гуляния пройдут более чем в 20 парках Москвы

Праздничные мероприятия по случаю Масленицы пройдут более чем в 20 столичных парках, передает в среду официальный интернет-портал мэра Москвы.

«Праздничную программу на Масленицу готовят в 22 парках департамента культуры города Москвы. В этом году проводы зимы состоятся 18 февраля. Развлекательные мероприятия в большинстве парков будут идти с 13:00 до 19:00», — уточнили столичные власти.

В одном из самых любимых мест отдыха москвичей — парке Горького 17 и 18 февраля пройдет праздник «Солнцепек». В парке развернется традиционная ярмарка, где можно будет приобрести элементы декора, фермерские продукты и поесть блинов. На Пушкинской набережной выступят музыканты.

В саду «Эрмитаж» москвичи и гости города смогут поучаствовать в перетягивании каната, заезде на деревянных лошадях и плетении кос для Масленицы. В музее-заповеднике «Царицыно» посетителей будут встречать аниматоры-скоморохи и персонажи популярных сказок и мультфильмов.

Ранее о праздничной программе на масленичную неделю в столице рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.