Больше 170 видов блинов приготовят москвичам на Масленицу

В столице приготовят больше 170 видов блинов в рамках фестиваля «Московская Масленица». Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фестиваль пройдет в Москве с 9 по 18 января. Блины, которые являются главным символом праздника, можно будет купить на 25 городских площадках в центре Москвы и округах. География фестиваля, по словам Немерюка, в 2018 году стала в два раза шире: в 2017 году работало лишь 14 площадок, пишет сетевое издание m24.ru. На площадках фестиваля будет воссоздана атмосфера празднования Масленицы как в традициях прошлых столетий, так и в традициях, присущих разным регионам России сейчас.

Основные гулянья пройдут на Манежной площади и площади Революции, а также в Камергерском переулке и на Новом Арбате. Для гостей фестиваля пройдут карнавалы, ярмарки, театральные представления, исторические реконструкции и концерт фольклорной музыки.