Сенаторы рекомендовали Роспотребнадзору улучшить школьное меню

Сенаторы предложили Роспотребнадзору разработать новое меню для школ и детсадов, в частности заменить привычную еду на обогащенную витаминами и минералами. По оценкам экспертов, функциональные продукты будут обходиться региональным бюджетам на 30% дороже, зато решится проблема дефицита витаминов в организме детей — и они будут меньше болеть.

Рацион питания в детских садах и школах следует улучшить и наполнить продуктами, которые дополнительно обогащены витаминами и минералами. Речь идет о так называемой функциональной еде, у которой изменен биохимический состав. В необходимости повысить качество рациона уверены сенаторы из комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации. Они и рекомендовали Роспотребнадзору заняться составлением нового меню — это зафиксировано в протоколе по итогам совещания комитета, прошедшего 25 января (есть у «Известий»).

В документе также сказано, что рацион может быть обновлен в зависимости от особенностей обучающихся. Например, от физических параметров: возраста, пола, а также активности и медицинских показаний. Возможно, стоит обратить внимание и на предпочтения детей, следует из протокола.

— Функциональные продукты могут улучшить рацион и стать профилактикой неинфекционных заболеваний (например, сердечно-сосудистых, хронических респираторных. — «Известия»). Эта практика есть во всем мире. Подобные продукты детям необходимы прежде всего для укрепления и восстановления здоровья. На первых этапах предпочтение может отдаваться продуктам с витамином D, — отметила замглавы комитета Совета Федерации Ирина Гехт.

Обогащенные продукты на российском рынке представлены несколькими группами. Это кисломолочные, хлебобулочные изделия, зерновые каши и хлопья, напитки и сладости. Об этом говорится в документах Всероссийского НИИ кондитерской промышленности, подготовленных к совещанию в Совете Федерации.

Цена обогащенных продуктов может быть до 30% выше по сравнению с обычными, подчеркнула Ирина Гехт. Учебные организации закупают продукты для питания детей за счет региональных бюджетов, что может привести к дополнительной нагрузке на расходную часть.

Сейчас режим питания детей в учебных заведениях регламентируется постановлением главного санитарного врача, которое действует с 2008 года. В рацион школьников и детсадовцев ежедневно должно быть включено мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный. Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендовано использовать один раз в 2–3 дня.

В суточном рационе питания для детей оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов должно быть 1:1:4. А по калорийности — 10–15% белков, 30–32% жиров и 55–60% углеводов. Также учитывается соотношение кальция к фосфору — 1:1,5. Питание обучающихся должно соответствовать принципам щадящего питания, блюда необходимо готовить определенными способами — на пару, варить, тушить или запекать.

Корректировка меню позволит достаточно легко и быстро ликвидировать повсеместно обнаруживаемый у населения России дефицит витаминов и минеральных веществ. Сделать это можно, не повышая калорийности рациона, уверены в Национальном медицинском исследовательском центре реабилитации и курортологии Минздрава.

На вопрос «Известий», считают ли в Роспотребнадзоре нужным корректировать рацион и включать в него спецпродукты, в службе ответили, что рассмотрят рекомендации сенаторов. В Минобрнауки напомнили, что школы сегодня уделяют большое внимание вопросам здорового образа жизни и сбалансированного питания.

— Важно, чтобы образовательные организации подходили к этому вопросу с повышенной ответственностью. Особенно при непосредственной организации питания в школе, — подчеркнули в министерстве.

В ряде стран на государственном уровне реализуются целевые программы по оздоровлению населения. Например, такие меры практикуют в Японии, Великобритании, США, Германии и Франции. До 60% американцев и японцев, а также около 32% европейцев вместо традиционных лекарств используют биологически активные добавки к пище, а также функциональные продукты для укрепления и восстановления здоровья. В России тоже решили обратить внимание на пищевые компоненты, корректирующие биохимический состав еды.