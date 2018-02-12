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Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии сифилиса в Словакии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Эпидемия сифилиса объявлена в словацком городе Требишов.

Информацию об этом распространил Роспотребнадзор в понедельник, 12 февраля.

«В настоящее время в Требишовском районе заболеваемость сифилисом в 16 раз выше, чем в среднем по Словакии. В последнее время число больных тяжелой венерической болезнью увеличилось на 115 человек», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ведомство просит учитывать эту информацию при планировании поездок.

5 февраля Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке острой вирусной инфекции в Индии — кьясанурской лесной болезни (КЛБ). Как сообщает ведомство, она передается через укус клеща. Всего подтверждено 332 случая, 19 — со смертельным исходом.

Вспышка этого заболевания зарегистрирована с начала января в трех деревнях округа Синдхудург в штате Махараштра.

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