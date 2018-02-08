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Роспотребнадзор предупредил об опасной лихорадке в Южном Судане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вспышка лихорадки долины Рифт (ЛДР) зафиксирована в Южном Судане.

Минздрав этой африканской страны информировал, что на 29 января было выявлено 20 случаев с подозрением на лихорадку, три из которых подтверждены, передает Роспoтребнадзор.

По данным ведомства, также выявлены симптомы неизвестной геморрагической лихорадки в зоне вспышки у домашнего скота. Взятые у людей и животных образцы проб направлены в Исследовательский институт вирусологии Уганды для дальнейшего исследования.

Лихорадка долины Рифт (лихорадка Рифт-Валли) является опасной геморрагической вирусной инфекцией, поражающей главным образом животных, но имеющей также способность инфицировать людей.

Ранее в феврале Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке острой вирусной инфекции в Индии — кьясанурской лесной болезни (КЛБ), которая передается через укус клеща. Всего подтверждено 332 случая, 19 — со смертельным исходом.

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