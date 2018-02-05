Роспотребнадзор предупредил об опасной вирусной инфекции в Индии

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке острой вирусной инфекции в Индии — кьясанурской лесной болезни (КЛБ).

Как сообщает ведомство, она передается через укус клеща. Всего подтверждено 332 случая, 19 — со смертельным исходом.

Вспышка этого заболевания зарегистрирована с начала января в трех деревнях округа Синдхудург в штате Махараштра.

В настоящее время в этих населенных пунктах проводится противоклещевая обработка местности, начата вакцинация людей.

Болезнь протекает с выраженной интоксикацией, часто с лихорадкой. Также она передается при употреблении сырого молока инфицированных животных.

Ранее сообщалось, что три случая заболевания так называемым свиным гриппом было зарегистрировано в Тюменской области.