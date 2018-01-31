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Трое жителей Тюмени заразились свиным гриппом

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Три случая заболевания гриппом А(H1N1), так называемым свиным гриппом, было зарегистрировано в Тюменской области в период с 22 по 28 января, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Также за этот период было выявлено 12 тыс. случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), среди которых около 70% составляют дети до 14 лет и один случай заболеваний гриппом B, сообщает megatyumen.ru.

На данный момент в регионе наблюдается сезонный уровень заболеваемости ОРВИ, которая не превышает недельные эпидемические пороговые уровни.

Ранее портал iz.ru сообщал, что частичный карантин из-за гриппа и ОРВИ объявлен в 24 школах Липецка. Одно из учебных учреждений полностью закрыто. Всего на данный момент занятия прекращены в 116 классах.

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