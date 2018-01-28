В США от гриппа умерли 37 детей

Уже 37 детей скончались в США от гриппа, эпидемия которого охватила всю страну. Об этом сообщила в субботу, 27 января, газета The Hill со ссылкой на главу федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний Бренду Фицджеральд.

Эксперты считают, что к концу эпидемии число погибших может удвоиться. В целом же по стране связанные с гриппом заболевания могут унести более 50 тыс. жизней.

В этом году сезонным штаммом стал наиболее распространенный H3N2, тогда как в 2009 году эпидемию вызвал штамм H1N1 — свиной грипп.