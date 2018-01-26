Три млн жителей Японии заболели гриппом

Эпидемия гриппа зафиксирована в Японии, опасным вирусом заболели почти 3 млн человек. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны сообщило в пятницу, 26 января, что под наблюдением медиков находятся 2,83 млн граждан государства.

За несколько дней число больных гриппом человек выросло на 1 млн. ТАСС отмечает, что на одного врача приходится 52 пациента. Очень тяжелая ситуация сложилась на юго-западном острове Кюсю: там каждый врач наблюдает сразу по 80 больных.

В середине января на большей части Японии установилась холодная и морозная погода для этого времени года. Воздух стал сухим, что усугубляет распространение гриппа.

Ранее портал iz.ru сообщил, что больной гриппом человек может заразить окружающих, даже если не будет кашлять и чихать. Для этого ему достаточно просто подышать, находясь рядом с другими людьми.