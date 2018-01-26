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Роспотребнадзор предупредил о желтой лихорадке в Южной Америке

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Фото: Global Look Press/Fotoarena/ZUMAPRESS
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Предупреждение российским туристам о распространении желтой лихорадки в ряде стран Южной Америки распространил Роспотребнадзор. По данным ведомства, опасное заболевание отмечено в семи государствах континента.

На сайте ведомства указано, что в список этих стран попали Боливия, Бразилия, Перу, Колумбия, Суринам, Эквадор и Французская Гвиана. С января 2016 года по декабрь 2017 там зарегистрировано 777 подтвержденных случаев желтой лихорадки, 261 пациент скончался.

О новых случаях опасной вирусной инфекции с декабря 2017 года сообщают только власти Бразилии.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала о самой древней мере против распространения болезней.

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