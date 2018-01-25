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Роспотребнадзор накажет отели, решившие нажиться на болельщиках

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Фото: ТАСС/Александр Зеликов
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Роспотребнадзор проверяет гостиницы, которые взвинтили цены перед ЧМ-2018, несмотря на лимиты, установленные правительством. Теперь отелям, которые пытались сорвать куш на болельщиках, придется ответить по закону: абсолютно все заплатят штраф, а у некоторых могут отозвать лицензию.

В списке нарушителей — Москва, Волгоградская, Ростовская, Самарская, Калининградская области, Краснодарский край, указывает телеканал РЕН ТВ

Так, в самарской гостинице цены были превышены почти на 190%, а в Сочи — на 11%. Но больше всего решили не мелочиться в Ростове-на-Дону — в одном из отелей накрутили рекордные 817%.  

Что же касается цен, то их уже «спустили с небес». Теперь номер могут позволить себе все болельщики.

Кроме того, в каждом городе, где пройдут игры, работает специальная комиссия Роспотребнадзора, которая будет следить за ценами вплоть до финального свистка арбитра.

Ранее портал iz.ru сообщал, что работники московских отелей пройдут обязательную вакцинацию перед ЧМ-2018.

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