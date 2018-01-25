Персоналу московских отелей сделают прививки перед ЧМ-2018

Работникам московских гостиниц бесплатно сделают прививки от гепатита А и дизентерии Зонне перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет летом 2018 года, говорится на портале мэра столицы.

Вакцинация персонала является обязательной для всех отелей, которые будут принимать болельщиков и официальные делегации Международной федерации футбола во время ЧМ-2018 — а это большая часть от всего гостиничного фонда Москвы. Прививки работникам будут делать даже в том случае, если номер в отеле забронирует хотя бы один болельщик.

Мероприятия по вакцинации начнутся в феврале и завершатся в конце мая. К этому времени персонал должен сделать обе прививки.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. Главные события состоятся на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве.

Тем временем Ростуризм составил список отелей, завышающих цены на размещение в период проведения ЧМ 2018 года. В него вошла 41 гостиница.