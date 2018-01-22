Аккредитация такси на ЧМ-2018 стартует 1 февраля

Аккредитация такси для работы на чемпионате мира по футболу начнется 1 февраля 2018 года. Об этом сообщили в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Автомобиль в соответствии с обязательными условиями аккредитации должен быть не старше четырех лет, оборудован желтым госрегистрационным знаком, опознавательным фонарем, передавать данные по местонахождению в онлайн-режиме. В салоне обязательно должна находиться информация о тарифах и водителе.

Обязательными условиями аккредитации такси также являются возможность безналичной оплаты проезда, отсутствие неоплаченных штрафов и наличие детского кресла, сообщает телеканал «360».

МАДИ будет контролировать таксомоторные компании, получившие аккредитацию. Лишить аккредитации могут в том случае, если водитель стал виновником ДТП, а также за нарушения правил перевозки пассажиров и багажа.

Перевозчики смогут оставить заявку на аккредитацию в течение февраля. Остальные отборочные процедуры завершатся к 31 мая текущего года.

Напомним, бывший главный тренер футбольного клуба ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев пообещал в случае победы российских спортсменов на чемпионате мира по футболу – 2018 сбрить усы.