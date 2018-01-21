Газзаев пообещал сбрить усы в случае победы россиян на ЧМ-2018

Бывший главный тренер футбольного клуба ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев пообещал сбрить усы в случае победы российских спортсменов на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

«Если сборная России станет чемпионом мира, то я обязательно сбрею усы», — сказал Газзаев в эфире телеканала НТВ.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в гостиницах Саранска, Волгограда и Екатеринбурга в преддверии чемпионата мира по футболу уже не осталось свободных мест, несмотря на то что первенство планеты стартует только 14 июня.

Чемпионат мира по футболу 2018 года на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля. В матче открытия российская сборная сыграет с командой Саудовской Аравии в Москве. Матчи ЧМ также пройдут в Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Казани, Саратове, Сочи, Калининграде и других городах РФ.