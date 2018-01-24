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Госдума вводит штрафы за спекуляцию и подделку билетов на ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Госдума одобрила во втором, основном чтении законопроект об административной ответственности за незаконную реализацию и подделку билетов на матчи ЧМ-2018. Инициативу внесло на рассмотрение правительство РФ.

Таким образом, за незаконную реализацию и подделку билетов на ЧМ-2018 по футболу, а также документов, дающих право на их получение, в соответствии с проектом закона предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тыс. рублей. Для должностных лиц закон предусматривает штраф от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тыс. рублей. Штраф в минимум 150 тыс. рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток предусмотрен и для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Для юридических лиц штраф составит от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей с возможностью приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, повышенная административная ответственность как за правонарушение, «обладающее большей степенью общественной опасности», устанавливается в случае нарушения закона для граждан в размере штрафа в 50–70 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предложенные меры обусловлены необходимостью создания действенной системы предотвращения нарушений при продаже билетов на матчи ЧМ-2018, сообщает «Дни.ру».

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Самара, Сочи, Волгоград, Саранск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград и Казань.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Украина призывает бойкотировать ЧМ-2018 в России.

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