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Глава Роспотребнадзора рассказала о самой древней мере против распространения болезней

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Истории из будущего» назвала древнейший способ борьбы с распространением болезней.

— На случай серьезного осложнения эпидситуации есть одна вечная, наверное, мера — карантин, — сказала она.

По словам Поповой, во время встреч с юными коллегами, она часто задает вопрос о том, почему Ромео не успел к Джульетте.

— Когда я встречаюсь со своими совсем юными коллегами, мне очень нравится задавать им вопрос, в чем фабула Ромео и Джульетты, отчего Ромео к ней не успел. Как правило, наступает пауза. А он не успел именно потому, что гонец оказался в чумном карантине, — рассказала глава Роспотребнадзора.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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