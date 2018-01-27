Масштабную эпидемию гриппа зафиксировали в США

Эпидемия сезонного гриппа в США приблизилась к показателям пандемии 2009 года так называемого «свиного гриппа».

Об этом сообщил Центр по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве США (CDC).

«Речь идет о наибольшей активности гриппа с 2009 года», — цитирует «РИА Новости» представителя организации Дэна Джернигана.

По его словам, эпидемия продолжается уже три недели и затронула практически все штаты. Предполагается, что к весне гриппом переболеют до 34 млн американцев, считает специалист.

Джерниган добавил, что при обычной сезонной эпидемии гриппа в США умирают около 56 тыс. человек.

В этом году сезонным штаммом стал наиболее распространенный H3N2, тогда как в 2009 году эпидемию вызвал штамм H1N1 — «свиной грипп».

Ранее сообщалось, что эпидемия гриппа зафиксирована в Японии. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны сообщило, что под наблюдением медиков по данным на 26 января находятся 2,83 млн граждан государства.