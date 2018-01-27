Прямой эфир

Масштабную эпидемию гриппа зафиксировали в США

0
Фото: REUTERS/Mike Blake
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эпидемия сезонного гриппа в США приблизилась к показателям пандемии 2009 года так называемого «свиного гриппа».

Об этом сообщил Центр по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве США (CDC).

«Речь идет о наибольшей активности гриппа с 2009 года», — цитирует «РИА Новости» представителя организации Дэна Джернигана.

По его словам, эпидемия продолжается уже три недели и затронула практически все штаты. Предполагается, что к весне гриппом переболеют до 34 млн американцев, считает специалист.

Джерниган добавил, что при обычной сезонной эпидемии гриппа в США умирают около 56 тыс. человек.

В этом году сезонным штаммом стал наиболее распространенный H3N2, тогда как в 2009 году эпидемию вызвал штамм H1N1 — «свиной грипп».

Ранее сообщалось, что эпидемия гриппа зафиксирована в Японии. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны сообщило, что под наблюдением медиков по данным на 26 января находятся 2,83 млн граждан государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые рекомендуют не дышать рядом с больными гриппом
Бут рассказал об эпидемии гриппа в его американской тюрьме

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017