Россиянин Виктор Бут, отбывающий в США 25-летний тюремный срок, рассказал, что в его тюрьме почти 70% заключенных больны гриппом из-за сильных холодов.

Информацию об этом распространили новостные агентства в пятницу, 12 января.

«В тюрьме в замкнутом пространстве при здешней скученности любая занесенная сюда бацилла вызывает массовое заболевание, как произошло и в этот раз. Вот в начале недели, когда многие, как и я, уже заболели, нам наконец раздали марлевые маски», — цитирует Бута «РИА Новости».

По словам россиянина, эпидемия гриппа началась в тюрьме «Мэрион» в штате Иллинойс поле необычайных для этих мест тридцатиградусных морозов.

Бут рассказал, что из-за плохой теплоизоляции здания в тюрьме было холодно, несмотря на обогрев.

Кроме того, медпомощь заключенным практически не оказывается, поскольку врач на всю тюрьму один и по правилам внутреннего распорядка приема можно ожидать две недели.

Портал iz.ru сообщил, что заболевшему Буту была оказана медицинская помощь после его повторного обращения к тюремным властям и вмешательства российского посольства.

В июле власти тюрьмы добавили Буту 40 дней к сроку лишения свободы, назвав причиной наказания выращивание чайного гриба в тюремной камере. Этот гриб используется для приготовления напитка, который при регулярном употреблении приносит пользу пищеварению. Виктор Бут, по его собственным заверениям, изготавливал этот напиток именно для решения проблем с желудком — но продуктом чайного гриба охотно угощались другие заключенные и даже надзиратели.