Москва потребовала врача для Бута

Представители российской дипмиссии в США обратились к администрации американской тюрьмы Мэрион с требованием оказать немедленную медицинскую помощь заболевшему заключенному Виктору Буту. Об этом «Известиям» заявила жена осужденного россиянина Алла Бут, отметив, что сразу после обращения российского посольства Виктору провели флюорографию, а уже сегодня его должен осмотреть врач.

Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок за якобы материальную поддержку терроризма, связалась в понедельник с российским посольством в США из-за отказа администрации американской тюрьмы предоставить россиянину срочную медицинскую помощь. Алла Бут заявила «Известиям», что представители российской дипмиссии оперативно отреагировали на ее обращение, отправив официальный запрос в тюрьму Мэрион.

— Российские дипломаты дозвонились до тюремной администрации, а также отправили письмо на имя начальника учреждения с требованием оказать необходимую медицинскую помощь моему мужу, который серьезно заболел. Уже во вторник ночью по московскому времени Виктору сделали флюорографию, а сегодня по результатам обследования его должен принять врач, — сообщила «Известиям» Алла Бут.

Она добавила, что сам Виктор обратился за медицинской помощью в местную медсанчасть в понедельник. Однако ему отказали в немедленном медицинском обследовании.

— Изначально фельдшер должен был принять Виктора только через две недели. Несмотря на то что у него держится высокая температура и он кашляет с кровью. Это может быть бронхит или пневмония. Кроме того, необходимо помнить: когда моего мужа привезли из Таиланда в США, то у него диагностировали туберкулез и примерно полгода его лечили с помощью антибиотиков. Он нуждается в серьезной терапии. Простое полоскание горла или другие народные способы лечения ему не помогут, — отметила Алла Бут.

Москва с самого начала пыталась всеми силами содействовать возвращению Виктора Бута на родину. При этом МИД России назвал отказ суда в Нью-Йорке пересмотреть дело Бута политизированным. Его адвокат Алексей Тарасов рассказал «Известиям», что в ходе судебного процесса были предъявлены очевидные доказательства невиновности россиянина.

— Мы предоставили их, но суд не дал им ход. Все обвинения основываются на показаниях одного человека — британца Андрея Смуляна, в сговоре с которым обвинили моего подзащитного. Тот десятки лет работал на разведывательные структуры различных стран Африки и сотрудничал с британской разведкой MI6. На данный момент правовые механизмы, которые были реально доступны, исчерпаны. Есть иные возможности, которые можно использовать, однако на это потребуется не один год, — резюмировал Алексей Тарасов.

Предприниматель Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году в ходе специальной операции американских спецслужб и экстрадирован в США. Арест был произведен при участии местных силовиков. Суд Нью-Йорка 5 апреля 2011 года приговорил россиянина к 25 годам тюрьмы. Его признали виновным в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Сейчас Бут отбывает свой срок в городе Мэрион в штате Иллинойс.