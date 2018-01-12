Виктору Буту оказана медпомощь после вмешательства дипломатов

Медицинская помощь российскому бизнесмену Виктору Буту, отбывающему в США 25-летний тюремный срок, была оказана только после его повторного обращения к тюремным властям и вмешательства российского посольства.

Об этом он сам рассказал журналистам по телефону в пятницу, 12 января.

«Помимо моего собственного обращения к руководству тюрьмы обратилось и посольство России по телефону из Вашингтона, и было еще обращение посольства в Госдепартамент», — цитирует Бута «РИА Новости».

Накануне россиянину, заболевшему гриппом, власти тюрьмы обещали медосмотр у фельдшера только через две недели, несмотря на высокую температуру и кашель.

Лишь после вмешательства дипломатов и второго обращения к властям тюрьмы Бута осмотрел врач и назначил лечение.

Виктор Бут с 2011 года отбывает 25-летний срок заключения в американской тюрьме «Мэрион» в штате Иллинойс по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма.

22 августа портал iz.ru сообщил, что Бута лишили телефонных звонков на два месяца и добавили 15 дней к сроку за телефонный разговор с журналистом RT.

Буту разрешили один 15-минутный звонок домой, чтобы он мог предупредить семью о вынесенном наказании. Таким образом, связаться с заключенным можно будет только через тюремный сервер электронной почты, при этом все письма должны быть написаны на английском языке.