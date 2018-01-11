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Посольство РФ подтвердило задержку в оказании медпомощи Виктору Буту

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Фото: ТАСС/Замир Усманов
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Посольство России в США подтвердило факт промедления американских властей в оказании медицинской помощи россиянину Виктору Буту, который содержится в тюрьме Мэрион штата Иллинойс. Об этом говорится в комментарии дипмиссии в социальной сети Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники посольства постоянно следят за состоянием российских граждан, заключенных в США. Сразу после того как стало известно о болезни Виктора Бута, дипмиссия связалась с администрацией пенитенциарного учреждения и потребовала своевременно оказать россиянину квалифицированную помощь.

«К нашему сожалению, необходимая помощь ему была оказана не сразу. Потребовались дополнительные обращения к местным властям через Государственный департамент США с целью повлиять на эту нетерпимую ситуацию, добиться необходимого лечения», — указано в сообщении посольства.

После вмешательства дипмиссии россиянин получил медицинскую помощь, сейчас его состояние стабилизировалось. Ведомство подчеркивает, что подобные случаи в американских тюрьмах приобрели системный характер, и призывает международные организации обратить внимание на эти проблемы.

Виктор Бут был задержан американскими спецслужбами в Таиланде в 2008 году и был экстрадирован в США. В 2011 году суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам тюрьмы по обвинению в намерении продать оружие группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Ранее жена Виктора Бута Алла сообщила «Известиям», что медицинскую помощь заключенному начали оказывать только после вмешательства посольства.

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