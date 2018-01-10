Посольство РФ в США добилось медпомощи для Виктора Бута

Россиянину Виктору Буту, который содержится в американской тюрьме, начала оказываться медицинская помощь только после вмешательства посольства России. Об этом «Известиям» рассказала жена осужденного Алла Бут.

Администрация тюрьмы Мэрион штата Иллинойс отказывалась предоставить серьезно заболевшему россиянину срочную медицинскую помощь. Дело сдвинулось только после того, как представители российской дипмиссии в США связались с администрацией тюрьмы и направили ей письмо с требованием оказать россиянину необходимую медицинскую.

«Уже во вторник ночью по московскому времени Виктору сделали флюорографию, а сегодня по результатам обследования его должен принять врач», — сообщила «Известиям» 10 января Алла Бут.

Собеседница издания пояснила, что ее муж обратился за медицинской помощью в тюремную медсанчасть в понедельник, 8 января, но в немедленном медицинском обследовании ему отказали, назначив прием к фельдшеру только через две недели.

Виктор Бут был задержан американскими спецслужбами в Таиланде в 2008 году и был экстрадирован в США. 5 апреля 2011 года суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 25 годам тюрьмы. Бут был признан виновным в намерении продать оружие группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии».

В августе 2017 года Виктора Бута лишили права звонить на два месяца за разговор с журналистом RT.