Липецкие школы закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Липецке частичный карантин объявлен в 24 школах. В общей сложности закрыты 116 классов. Еще одна школа закрыта на полный карантин, в ней не учатся все 44 класса.

Впрочем, как сказал на совещании с директорами учебных заведений в городском департаменте образования представитель Роспотребнадзора по Липецкой области, общегородской карантин в ближайшее время объявлять не будут, поскольку для этого нет оснований. Заболеваемость гриппом и ОРВИ пока находится ниже уровня эпидпорога.

Несмотря на то что в школах занятия возобновятся уже завтра, директорам учебных заведений дано указание продолжать санитарно-противоэпидемические мероприятия для предупреждения распространения вируса.

Как отмечает GOROD48, на минувшей неделе в Липецке было зарегистрировано 4420 случаев ОРВИ. Это ниже эпидемического порога. Большинство заболевших — дети в возрасте до 14 лет.

В середине января сообщалось о том, что число москвичей, посетивших поликлиники в нынешние новогодние праздники, сократилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, московские поликлиники в период с 30 декабря по 8 января посетили около 150 тыс. человек. В 2017 году число заболевших на каникулах москвичей превысило 450 тыс. человек.