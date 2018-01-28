В школах США отменяют занятия из-за эпидемии гриппа

В 11 американских штатах отменены занятия в школах в связи с эпидемией гриппа, которая охватила всю страну. Об этом сообщает телеканал «Fox News».

Так, уроки не будут проводиться в школах Айдахо, Алабамы, Иллинойса, Кентукки, Мичигана, Миссури, Оклахомы, Северной Каролины, Теннесси, Техаса и Флориды. Дата возобновления занятий не установлена, так как она зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

По словам главы федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний Бренды Фицджеральд, от гриппа уже скончались 37 детей. Предполагается, что данная цифра может удвоиться к концу зимнего сезона. В целом же по стране связанные с гриппом заболевания могут унести более 50 тыс. жизней. Эксперты отмечают, что эпидемия приблизилась к показателям пандемии 2009 года так называемого свиного гриппа.