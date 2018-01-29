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Россиян предупредили о появлении в Турции комаров — переносчиков вируса Зика

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Фото: Global Look Press/Geoff du Feu
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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о выявлении в ряде прибрежных провинций Турции комаров — переносчиков вируса Зика. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, комары — переносчики опасного вируса отмечены на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе и Трабзон. Прогнозируется, что ареал их обитания может распространиться также на центральные районы Турции и северное побережье Черного моря.

Впервые лихорадка Зика была выявлена в 1947 году в Уганде. Переносчиком вируса является комар Aedes aegypti. Поначалу эта болезнь не считалась особенно опасной, однако ученые забили тревогу после начала в 2015 году вспышки заболевания в Бразилии.

Портал iz.ru писал о распространении желтой лихорадки в ряде стран Южной Америки. В их список попали Боливия, Бразилия, Перу, Колумбия, Суринам, Эквадор и Французская Гвиана.

Роспотребнадзор ранее сообщал о росте числа инфицированных россиян, пересекающих госграницу. В ведомстве отметили, что в этом году особенно актуальными остаются угрозы таких заболеваний, как холера, малярия, чума, желтая лихорадка, лихорадки Зика, Денге, Марбург и Эбола, менингококкoвая инфекция.

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