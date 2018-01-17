Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке ОРВИ в Финляндии. За первую неделю 2018 года в стране заразились вирусом более полутысячи человек. В связи с этим ведомство просит российских туристов учитывать данную информацию, передает «Интерфакс».

«По сообщению Национального института здоровья и благополучия Финляндии (THL) от 12 января текущего года, медицинские службы страны бьют тревогу относительно нарастающей вспышки инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом человека (HRSV)», — приводит агентство заявление ведомства.

Отмечается, что в детскую больницу в Хельсинки с ОРВИ были госпитализированы 15 детей в возрасте до 12 месяцев. В основном вспышка заболевания наблюдается в столице Финляндии. Однако местные медучреждения по всей стране распространяют информацию о росте инфекции.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об ухудшении эпидемиологической ситуации по кори в странах Европы. По итогам 2017 года заболеваемость в ЕС превысила уровень 2016 года в три раза. Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии.