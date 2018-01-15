Роспотребнадзор предупредил об ухудшении ситуации с корью в Европе

Роспотребнадзор предупредил об ухудшении эпидемиологической ситуации по кори, сообщается на сайте ведомства.

Так, за январь-октябрь 2017 года в странах ЕС заболеваемость в три раза превысила уровень 2016 года. Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии.

Продолжается вспышка инфекции и на Украине: за 11 месяцев 2017 года зарегистрировано 3382 случая заболеваний. При этом в Одесской области зарегистрировано пять смертей от кори, в числе умерших — трое детей.

В связи с ситуацией Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на приграничных КПП и просил принять к сведению информацию по кори при планировании поездок.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в ЮАР.