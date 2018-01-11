Роспотребнадзор предупреждает о вспышке листериоза в ЮАР

Роспотребнадзор предупредил о вспышке листериоза в Южно-Африканской Республике (ЮАР), где от этой инфекции уже умерло более 60 человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, по информации местных СМИ, за декабрь 2017 года лабораторно подтверждено 727 случаев заболеваний среди людей, из которых 61 завершился летальным исходом.

При этом 442 заболевших зафиксировано в провинции Гаутенг, где расположена скотобойня, на которой месяц назад обнаружили возбудителей инфекции. Следом за ней идет Западный Кейп с 92 подтвержденными случаями листериоза.

В связи с этим Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Для листериоза характерна высокая летальность у новорожденных и лиц с иммунодефицитом. Иногда отмечается бессимптомное течение болезни. Лечение антибактериальное, вакцины от него нет.

Им можно заразиться при употреблении в пищу инфицированных продуктов животного происхождения, овощей, фруктов и морепродуктов без достаточной термической обработки. Кроме того, заболеть можно при контакте с людьми и животными, являющимися носителями возбудителя, инфицированными предметами и пылью.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ученые создали эффективное лекарство против ВИЧ-инфекции. Это препарат, который умеет подавлять работу фермента, помогающего вирусу встраивать себя в ДНК клетки.