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В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах россиян на медуслуги

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Фото: Global Look Press/Vasilii Smirnov
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Россияне чаще всего в 2017 году жаловались на навязывание косметологических услуг и низкое качество препаратов. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что доля жалоб на оказание косметологических услуг, отсутствие медицинской лицензии и безопасность препаратов составила 60%.

Еще 23% жалоб связаны с оказанием платных медицинских услуг. 13% россиян остались недовольны отказом в удовлетворении гражданско0правовых требований. 4% граждан пожаловались на непредоставление полной информации об исполнителе и оказываемых им услуг.

Только в Москве за 11 месяцев минувшего года поступило 1137 жалоб на оказание платных медицинских услуг.

В ведомстве подчеркнули, что, согласно закону, потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг, если обнаружены существенные недостатки или отступления от условий договора. При этом его убытки должны быть возмещены в полном размере.

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