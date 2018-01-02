В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах россиян на медуслуги

Россияне чаще всего в 2017 году жаловались на навязывание косметологических услуг и низкое качество препаратов. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что доля жалоб на оказание косметологических услуг, отсутствие медицинской лицензии и безопасность препаратов составила 60%.

Еще 23% жалоб связаны с оказанием платных медицинских услуг. 13% россиян остались недовольны отказом в удовлетворении гражданско0правовых требований. 4% граждан пожаловались на непредоставление полной информации об исполнителе и оказываемых им услуг.

Только в Москве за 11 месяцев минувшего года поступило 1137 жалоб на оказание платных медицинских услуг.

В ведомстве подчеркнули, что, согласно закону, потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг, если обнаружены существенные недостатки или отступления от условий договора. При этом его убытки должны быть возмещены в полном размере.