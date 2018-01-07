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Ростуризм предупредил об угрозе наводнений в Германии и Франции

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Фото: Global Look Press/Frank Rumpenhorst
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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предупредило россиян об угрозе наводнений в Германии и Франции и призвало туроператоров сообщать выезжающим в Европу туристам о сложных метеоусловиях.

«Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Германии и Франции, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей», — говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

Ведомство отмечает, что по информации Ситуационно-кризисного центра МИДа России, в ФРГ и Франции прошел мощный циклон, вызвавший подъем воды в реках до критической отметки.

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