Ростуризм предупредил об угрозе наводнений в Германии и Франции

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предупредило россиян об угрозе наводнений в Германии и Франции и призвало туроператоров сообщать выезжающим в Европу туристам о сложных метеоусловиях.

«Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Германии и Франции, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей», — говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

Ведомство отмечает, что по информации Ситуационно-кризисного центра МИДа России, в ФРГ и Франции прошел мощный циклон, вызвавший подъем воды в реках до критической отметки.