Роспотребнадзор рассказал о продаже токсичного жиросжигателя через интернет

Роспотребнадзор сообщил об опасности употребления вредного для здоровья жиросжигателя DNP, содержащего химическое вещество 2,4-динитрофенол (ДНФ). Это химическое соединение используется при производстве красителей для пропитки дерева и тканей и не предназначено для приема внутрь, отметили в ведомстве.

«Указанный продукт в РФ не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки», — рассказали в Роспотребнадзоре.

При этом жиросжигатель активно рекламируется в сети и распространяется через интернет.

Роспотребнадзор просит не покупать и не употреблять этот продукт из-за случаев причинения серьезного вреда жизни и здоровью граждан в Великобритании. При наличии уже приобретенного жиросжигателя россиянам рекомендуют обращаться в Роспотребнадзор.

Ранее в январе федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупредила россиян о вспышке листериоза в Южно-Африканской Республике.