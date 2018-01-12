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Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении малярии в Перу

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Фото: TASS/AP/Felipe Dana
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Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении малярии, лихорадки денге и других опасных инфекционных заболеваний в Перу. Комментарий опубликован на сайте надзорного органа.

«Федеральная служба… информирует об эпидемиологической ситуации в Перу, связанной с распространением таких инфекционных заболеваний, как лихорадка денге, малярия, лихорадки Зика и чикунгунья, а также желтой лихорадки», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства просят граждан РФ учитывать эту информацию при планировании поездок. Кроме того, Роспотребнадзор напоминает, что высокий риск заражения лихорадкой денге и малярией сохраняется в стране круглогодично. При этом по заболеваемости малярией Перу находится на втором месте в Южной Америке после Бразилии.

Ранее федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупредила россиян о вспышке листериоза в Южно-Африканской Республике.

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