Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в ЮАР

Роспотребнадзор предупредил граждан России о вспышке листериоза в Южно-Африканской Республике. Более 60 человек в ЮАР уже погибли от этой бактериальной инфекции, сообщает в четверг ведомство со ссылкой на минздрав республики.

По состоянию на 9 января 2018 года за декабрь прошлого года среди людей лабораторно подтверждено 727 случаев заболеваний, из которых 61 завершился летальным исходом, передает BFM.RU.

Туристов просят учитывать эту информацию при поездках в ЮАР.

Напомним, в 2011 году в США по меньшей мере 13 человек умерли от листериоза, еще 72 заразились. Эпидемия на тот момент стала самой смертоносной за десятилетие.

Листериоз — инфекционное заболевание животных и человека, которое вызывают микроорганизмы рода Listeria.