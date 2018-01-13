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Роспотребнадзор проверит два предприятия после отравления в Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Роспотребнадзор начал проверку двух предприятий питания в Подмосковье, обеспечивавших люберецкую кадетскую школу. Об этом заявили в региональном управлении ведомства. 

Ранее стало известно об отравлении и госпитализации 18 учеников школы. Позже число увеличилось до 30. Кроме того, уточнялось, что еще порядка 40 учащихся находится на амбулаторном наблюдении у медиков.

«Организатором питания в указанном образовательном учреждении является ООО «Огонек» г.о. Железнодорожный на основании субподряда с ООО «Территория вкуса» г.о. Щелково. Специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области начато обследование указанных предприятий общественного питания», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что после проверки будут приняты меры административного воздействия. 

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