Роспотребнадзор проверит два предприятия после отравления в Подмосковье

Роспотребнадзор начал проверку двух предприятий питания в Подмосковье, обеспечивавших люберецкую кадетскую школу. Об этом заявили в региональном управлении ведомства.

Ранее стало известно об отравлении и госпитализации 18 учеников школы. Позже число увеличилось до 30. Кроме того, уточнялось, что еще порядка 40 учащихся находится на амбулаторном наблюдении у медиков.

«Организатором питания в указанном образовательном учреждении является ООО «Огонек» г.о. Железнодорожный на основании субподряда с ООО «Территория вкуса» г.о. Щелково. Специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области начато обследование указанных предприятий общественного питания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после проверки будут приняты меры административного воздействия.