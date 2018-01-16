Роспотребнадзор усилил контроль на границах РФ из-за кори в Европе

Роспотребнадзор усилил контроль на границах РФ из-за вспышки кори в Европе и на Украине, сообщили в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.

«С учетом того, что у нас и морские, и автомобильные пункты пропуска граничат с территорией государств Евросоюза, усилен санитарный контроль против кори. Усиленный контроль действует на пропускных пунктах на границе с Финляндией и Эстонией», — приводит телеканал «78» слова заместителя руководителя Роспотребнадзора по Ленобласти Максима Черного.

Как сообщило Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе заметно ухудшилась эпидемиологическая ситуация по кори.

Ведомство сообщает, что все пребывающие на территорию РФ лица проходят санитарный контроль, проводится термометрия, собираются анализы.

Как сообщал портал iz.ru, по данным Роспотребнадзора, за январь–октябрь 2017 года в странах ЕС заболеваемость корью в три раза превысила уровень 2016 года. Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии.