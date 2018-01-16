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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А на Украине

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Фото: Global Look Press/Frank Bienewald
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Роспотребнадзор предупредил граждан России о вспышке гепатита А на Украине. Заболевание зафиксировано в Николаевской области, передает ТАСС.

«В настоящее время продолжается вспышка вирусного гепатита А в Николаевской области, где по состоянию на 5 января заболело 47 человек, из которых 38 были госпитализированы, в том числе шестеро детей. При этом в двух случаях заболеваний отмечено тяжелое течение инфекции», — приводит агентство заявление ведомства.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, по итогам 11 месяцев 2017 года на Украине было зафиксировано 29 вспышек вируса. Основными причинами распространения заболевания стали нарушения противоэпидемических требований и несоблюдение правил личной гигиены.

Гепатит А — вирусное заболевание печени, которое передается через грязную воду, руки, продукты питания. Его инкубационный период составляет 28 дней.

Ранее по факту массового заражения гепатитом А в городе Николаеве было возбуждено уголовное дело.

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