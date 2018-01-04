На Украине расследуют дело о массовом заражении жителей гепатитом А

Правоохранительные органы Украины расследуют дело о массовом заражении жителей города Николаев гепатитом А, сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным агентства, в местные медучреждения были доставлены 33 человека с подозрением на гепатит А, у 16 из обратившихся данный диагноз был подтвержден. Из шестерых детей, попавших в детскую больницу с подозрением на заболевание, диагноз подтвержден только у одного ребенка.

В связи со случившимся власти Николаева проводят внеочередную проверку всех пунктов доочистки и разлива воды, действующих в городе. Помимо прочего, с 3 января была на время приостановлена деятельность семи пунктов разлива доочищенной воды.

Гепатит А — вирусное заболевание печени, которое передается через грязную воду, руки, продукты питания. Его инкубационный период составляет 28 дней.