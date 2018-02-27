Травяной сбор

Болельщики смогут пройти на матчи мундиаля с наркотическими и психотропными препаратами, если будут иметь при себе рецепт от врача. Как рассказали в оргкомитете ЧМ, оценивать подлинность документа станут сотрудники силовых структур. Иностранцы имеют право ввезти в Россию несколько сотен препаратов, в том числе полностью запрещенных у нас, — процедура регламентирована на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Приехать можно даже с марихуаной и кокаином, если подтверждено их использование в медицинских целях.

Правила поведения зрителей на стадионах FIFA допускают наличие при себе наркотических и психотропных веществ. Но у болельщика должен быть рецепт от врача — на русском или английском языке. И объем препарата не должен превышать указанного в документе. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе оргкомитета «Россия-2018», оценивать подлинность рецепта будут сотрудники правоохранительных органов.

— За исполнением правил проноса рецептурных препаратов на территорию стадиона следят сотрудники силовых структур на КПП, которые действуют в рамках законодательства РФ и правил поведения зрителей на стадионе, — отметили в пресс-службе.

Болельщик также может предъявить заверенную копию рецепта, добавили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

По правилам FIFA как россияне, так и иностранцы могут взять с собой на стадион до семи наименований лекарственных препаратов, но не более одной упаковки каждого, если другой объем не предусмотрен рецептом.

Иностранцы имеют право ввезти в страну наркотические и психотропные средства при определенных условиях. Как рассказали «Известиям» в таможенном блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), перемещение рецептурных лекарств регулируется решением коллегии ЕЭК от 2015 года. Согласно документу, физлица имеют право привозить в страны ЕАЭС ограниченное количество наркотических и психотропных препаратов при наличии «подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества товара». Рецепт должен быть оформлен на языке государства, куда ввозят лекарство, — то есть на русском. Иначе необходим его нотариально заверенный перевод.

Среди наркотических и психотропных веществ, которые можно провезти на территорию стран ЕАЭС — в том числе в Россию — при наличии справки, — кокаин, кодеин, морфин, амфетамин, а также каннабис, то есть марихуана (она легализована в том числе в Нидерландах, Канаде, некоторых штатах США). Правда, курить на российских стадионах запрещено. Однако врачи в тех государствах, где марихуана разрешена, могут выписать ее и в других лекарственных формах, например в каплях.

Полный список из нескольких сотен препаратов содержится в перечне товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС (также утвержден решением коллегии ЕЭК от 21.04.2015).

В Федеральной таможенной службе (ФТС) «Известиям» рассказали, что люди, которые ввозят препараты из этого списка в нашу страну, должны в письменной форме заполнить пассажирскую таможенную декларацию.

В пресс-службах МВД и ФСБ не предоставили оперативных комментариев.

Председатель комиссии международного права Российской ассоциации содействия ООН Аслан Абашидзе отметил, что нормы закона действуют для всех — ввезти наркосодержащие медикаменты могут и россияне, если получат на них официальный рецепт за рубежом.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал «Известиям», что отрицательно относится к возможности ввезти такие препараты в Россию во время ЧМ-2018, однако не видит риска их перепродажи в нашей стране.

— Риска тут нет, но сам факт появления людей, которые свободно употребляют по назначению каких-то «зеленых» врачей марихуану, это пропаганда легализации наркотиков. Вот это плохо. Не думаю, что люди, которые приедут на чемпионат, начнут торговать марихуаной. Не так много они ввезут. Но я в шоке, — заявил он.

Доктор медицинских наук академик РАН Михаил Пальцев считает, что пускать людей с такими препаратами на стадионы ЧМ опасно, потому что во время соревнований пациенты могут начать нервничать и принять гораздо больше медикаментов, чем требуется, в качестве успокоительного.

— Кроме того, на стадионе будут продавать горячительные напитки. Если болельщик, принимающий лекарства, также выпьет алкоголь, это может привести к негативным последствиям, — пояснил он.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов отметил, что наркотические препараты принимают в том числе онкобольные. Большую часть таких лекарств нужно употреблять по расписанию, в определенные часы, чтобы поддерживать состояние здоровья.

— Такие лекарства могут использоваться как обезболивающие. Если запретить проход на трибуны с ними, будут нарушены права пациентов, — пояснил он.

Как ранее сообщали «Известия», на стадионах будут работать российские медики со знанием английского языка. Во всех городах, принимающих матчи, уже стартовали специальные курсы для них. Как сообщали в Минздраве, знание языка поможет медикам взаимодействовать с иностранными пациентами и оказывать им необходимую помощь.