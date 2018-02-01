Медработники российской столицы пройдут спецподготовку перед ЧМ-2018

Московские медработники пройдут специальные курсы перед чемпионатом мира по футболу, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Врачи, фельдшеры и медсестры будут совершенствовать свои навыки весь февраль.

«Медиков научат быстро и слаженно действовать при огромном скоплении людей, которое ожидается на столичных стадионах во время проведения матчей ЧМ-2018», — сообщил руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Для медиков работа на мундиале будет новым опытом, так как они не каждый день оказывают помощь на многотысячных стадионах.

Так, на случай нестандартных ситуаций для медицинских бригад разработали специальный алгоритм действий, в том числе и на случай эвакуации пострадавших, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В подготовке специалистов примут участие сотрудники Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, центра экстренной медицинской помощи и других организаций департамента здравоохранения.