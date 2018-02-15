Делегациям и участникам ЧМ-2018 разрешили проезд по выделенным полосам
Правительство РФ приняло постановление, корректирующее правила дорожного движения на период чемпионата мира по футболу.
В городах, принимающих игры мундиаля, официальные делегации ФИФА и организаторы игр вправе передвигаться по выделенным для общественного транспорта полосам. То же касается и организованного перемещения журналистских пулов и самих футболистов (в составе сборной или группы игроков).
Послабление в правилах введено только на период с 1 июня по 17 июля 2018 года, уточняется на сайте кабмина.
Как писал iz.ru, Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила список тренировочных баз, которые будут использовать сборные – участницы чемпионата.